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Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

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Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu 5 el ateş ederek ağır yaralayan 71 yaşındaki şair ve aktivist Juraj Cintula'nun emniyetteki görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Başbakan Fico'nun ameliyatını takip eden bakanlar durumun kötü olduğunu kaydederken, gözaltına alınan 71 yaşındaki saldırganın görüntüleri de servis edilen sorgusunda "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" dediği öğrenildi.

KÜLTÜR MERKEZİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Slovak medyası saldırganın 5 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı. Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lubos Blaha yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Fico'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

DURUMU OLDUKÇA KRİTİK

Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Başbakan Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığı ve durumunun kötü olduğu aktarıldı.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorum

SALDIRGAN ŞAİR VE AKTİVİST ÇIKTI

Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırganın 71 yaşındaki şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu kaydedildi. Gözaltı görüntüleri de servis edilen Cintula'nın sorgusunda "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" dediği öğrenildi.

Başbakan Fico'yu vuran 71 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Hükümetin politikalarını beğenmiyorumSlovakya Başbakanı Robert Fico.

RUSYA YANLISI BİR SİYASET İZLİYORDU

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Robert Fico Slovakya Hükümet Dünya Haberler

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