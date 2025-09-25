Barrack'dan Türkiye ve Erdoğan yorumu: 'Meşruiyet veriyoruz, büyük değişiklikler göreceksiniz'

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta katıldığı bir etkinlikte Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.

Barrack, 2025 Concordia Zirvesi kapsamında 24 Eylül'de düzenlenen " Diplomasi Sesleri: Amerika'nın Dünyadaki Rolünü Şekillendirmek" adlı panelde konuştu.

ABD'li yetkili, Türkiye ve ABD Kongresi arasındaki sorunlara dair bir soruyu yanıtlarken S-400, F-35 ve F-16'lar gibi başlıkları hatırlatarak "10 yıldır aynı meselelerle uğraşıyoruz" dedi.

Barrack'ın açıklamaları, Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump zirvesinden bir gün önce geldi.

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında tartışmalı başlıkları aşmak için yeni bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi:

"Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi."

ABD'li yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"'Tamam sayın başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi. Çok akıllı biri. Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet."

Barrack, Türkiye'nin ABD'nin "en sıkı NATO müttefiki" olduğunu vurguladı ve buna rağmen Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığına dikkat çekti.

'Trump ve Erdoğan çok şey başarabilir'

ABD'nin Ankara büyükelçisi, ilişkilerin seyri hakkında şu yorumu yaptı:

"[Erdoğan] 71 yaşına geldi. [Türkiye] bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz."

Barrack ayrıca Türkiye'nin ABD'den savaş jeti alımlarına da değindi.

Türkiye'nin "dünyada en fazla F-16 alan ülke" olduğunu söyleyen Barrack, bunun Lockheed'i ayakta tuttuğunu söyledi.

Büyükelçi, "Bizse onu engelleyip F-35 vermeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından çıkarılmıştı.

Barrack, aynı gün İhlas Haber Ajansı'na verdiği demeçte "Türkiye'nin bölgesel istikrar merkezi olarak meşruiyeti çok büyük" ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, Türkiye'nin ABD'nin "karmaşık bir bölgedeki en büyük ortağı" olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde kaos hüküm sürerken, bu tüm ipleri bir araya getirmek için bir fırsat. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump harika liderler. Bence çok şey başarabilirler."

İkinci Trump döneminde ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de Başkan Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildi.

İkilinin 25 Eylül'deki görüşmesi, Erdoğan'ın 2019'dan bu yana ilk Beyaz Saray ziyareti olacak.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ABD ve Türkiye'nin ticari ve askeri anlaşmalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Trump, açıklamasında Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini söyledi ve bu konunun "olumlu sonuçlanmasını beklediğini" kaydetti.

Trump'ın açıklamasında masada olacak diğer konular "çok sayıda" Boeing uçak ve F-16 savaş jetinin satışı şeklinde sıralandı.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim hep çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu ayın 25'inde görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal medya platformu X hesabından, görüşmede, "kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız" dedi.

Buna ek olarak Trump ile görüşmelerinin "savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına" ve iki ülke arasındaki işbirliğini "daha da güçlendireceğine" inandığını belirtti.

