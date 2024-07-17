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Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti

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Bangladeş'te öğrenciler, 1971 Bağımsızlık Savaşı gazilerinin ailelerine iş önceliği tanıyan kota sistemini protesto ediyor. İkinci gününde de devam eden ve ülke çapına yayılan protestolarda on binlerce öğrenci sokaklara döküldü, yolları ve demiryollarını kapattı. Güvenlik güçlerinin sert önlemleri sonucunda en az altı kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Öğrenciler, hükümet yanlısı öğrenci gruplarının barışçıl gösterilere saldırdığını iddia ediyor.

Bangladeş'te öğrenciler, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemini protesto ediyor. Bu sistem, 1971 Bağımsızlık Savaşı gazilerinin ailelerine iş önceliği tanıyor. Protestocular, yüksek işsizlik oranları nedeniyle bu sistemin kaldırılmasını istiyor.

Protestolar ikinci gününde de devam etti ve ülke çapına yayıldı. On binlerce öğrenci sokaklara döküldü, ana yolları ve demiryollarını kapattı.

Güvenlik güçleri, gösterileri bastırmak için sert önlemler aldı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Çatışmalar sonucunda en az altı kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Ölümler Rangpur, Chittagong ve Dakka şehirlerinde gerçekleşti. Hastane yetkilileri, bazı ölümlerin kurşun yaralanması sonucu olduğunu bildirdi.

Hükümet, olayları kontrol altına almak için paramiliter birlikleri de görevlendirdi. Beş büyük şehirde Bangladeş Sınır Muhafızları konuşlandırıldı.

Öğrenciler, hükümet yanlısı öğrenci gruplarının barışçıl gösterilerine saldırdığını iddia ediyor. Yerel medya da polis ve iktidar partisinin öğrenci kolunun protestoculara saldırdığını bildiriyor.

Bu protestolar, Başbakan Şeyh Hasina'nın Ocak ayında dördüncü kez seçilmesinden bu yana hükümete karşı yapılan ilk büyük gösteriler olarak dikkat çekiyor.

Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti

Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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