Bangladeş'te askeri uçak okul binasının üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'in başkenti Dakka'da büyük bir felaket yaşandı. Askeri eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağı, çocukların eğitim gördüğü bir okulun üzerine düştü. Uçak çarpmanın hemen ardından alev alırken, ilk belirlemelere göre çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Dakka'nın Diabari bölgesindeki Milestone Koleji kampüsünde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre uçak, okul binasının yanındaki ağaçlara çarptıktan sonra hızla yere çakıldı ve büyük bir patlama eşliğinde yanmaya başladı. Kampüste anaokulu ve ilkokul seviyesinde yüzlerce öğrenci bulunuyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kampüs çevresinin yoğun dumanla kaplandığı, alevlerin hızla yayıldığı ve öğrencilerin çığlıklar içinde kaçmaya çalıştığı görülüyor. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve askerî ekipler yangına müdahale ederken, yaralıları da tahliye etti.

Bir öğretmen, bazı öğrencilerin kıyafetlerinin yandığını, bazılarının ise vücutlarında ciddi yanıklar oluştuğunu anlattı. Yaralı öğrenciler, olay yerine çağrılan rikşalar ve minibüslerle hastanelere taşındı. İlk açıklamalara göre altıdan fazla öğrenci ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı, ölenlerin sayısı ise netleşmedi ancak yerel kaynaklar can kaybının fazla olabileceğini bildiriyor.

Kazanın nedeni henüz netleşmezken, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu trajik olay, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yaşanan başka bir uçak kazasını da akıllara getirdi. Southend kentinde düşen özel bir uçakta dört kişi hayatını kaybetmişti.

Dakka'daki facia, özellikle sivil bölgelerdeki uçuş güvenliği ve askeri eğitim uçuşlarının denetimi konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.