Bangladeş Başbakanı İstifa Etti, Ülkeyi Terk Etti

(ANKARA) - Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina, devlet kadrolarına "liyakate aykırı" atama yapılmasına karşı başlayan protestoların ülke geneline yayılması, protestolarda 300'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesi ve son olarak hükümetin istifasını talep eden Bangladeşlilerin Başbakanlık sarayını basmasının ardından istifa ederek ülkeyi terk etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Waker Uz Zaman, geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu. Hasina'nın Hindistan'a gittiği ileri sürüldü.

Bangladeş'te "liyakate aykırı" atamalar nedeniyle haftalardır süren protestolar, Başbakan Shekh Hasina'nın istifasıyla sonuçlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Waker Uz Zaman, Ulusa Sesleniş konuşmasında Hasina'nın istifası ettiğini belirterek, ülkede geçiş hükümetinin kurulacağını duyurdu. Yerel basındaki haberlerde, Hasina ve ailesinin bir ordu helikopteriyle Hindistan'a gittiği ileri sürüldü.

Bangladeş'te devlet kadrolarına 'liyakate aykırı' atamalar nedeniyle başlayan protestolar, ülke geneline yayılmış, protestolar sırasında 300'ün üzerinde kişinin öldüğü belirtilmişti.

Protesto koordinatörü Asif Mahmud, pazar günü geç saatlerde sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Bu öğrenci-vatandaş ayaklanması Şeyh Hasina düşene kadar devam edecek. Yarın 'Dakka'ya Yürüyüş' var. Tarihe tanıklık etmek için şimdi Dakka'ya gidin. Nihai mücadeleye katılın" demişti. Yetkililer ise, önceki akşam ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Bugün Dakka'da çıkan olaylarda, protestocular ve güvenlik güçleri arasında gerilim tırmanmış, binlerce kişi Hasina'nın resmi konutunu basmıştı.

Genelkurmay Başkanı'nın resmi açıklamasından önce yerel basında Hasina'nın ülkeyi terk ettiği haberleri yer aldı. Hasina'ya yakın bir kaynağın "Kendisi ve kız kardeşi daha güvenli bir yere gitmek üzere Ganabhaban'dan (başbakanlık resmi konutu) ayrıldılar. Bir konuşma kaydetmek istiyordu. Ancak bunu yapmak için fırsat bulamadı" dediği belirtildi.

Öte yandan geçici hükümet kurulacağını açıklayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Waker Uz Zaman'ın muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) de dahil olmak üzere önde gelen siyasi partilerle görüşmeler yaptığı belirtildi.