Bakanlar Kurum ve Bayraktar, Londra'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, COP31 hazırlıkları çerçevesinde Türkiye'nin eylem gündemini ele aldıklarını bildirdi. Guterres ile yaptıkları görüşmede temiz enerji konusundaki çalışmaları paylaştıklarını belirten Kurum, "İklim kriziyle mücadele, enerji güvenliği, döngüsel ekonomi ve küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önceliklerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. İklim hedeflerine ulaşmada ortak iradenin ve uluslararası dayanışmanın belirleyici rolünü bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, yapıcı yaklaşımı ve katkılarından dolayı BM Genel Sekreteri'ne teşekkür etti.

'KAPASİTEYİ 2035'E KADAR ÜÇ KATINA ÇIKARMA HEDEFİMİZİ AKTARDIK'

Bakan Bayraktar ise görüşmede gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün öneminin ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımların konuşulduğunu aktardı. Türkiye'nin enerji politikalarındaki vizyonunu Guterres'e detaylı bir şekilde anlattıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzdan, yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaştığımız seviyeden, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi üç katına çıkarma hedefimizden ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızdan bahsettik. Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ediyoruz. Enerji arz güvenliği ile çevre politikalarının birbirini güçlü bir şekilde tamamladığı bir ortaklıkla sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı