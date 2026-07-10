Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'de

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte KKTC'deyiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle orman yangınlarıyla mücadele vizyonumuzu değerlendirdik ve ortak hareket etme kararlılığımızın bir göstergesi olarak görevlendirilen yangın söndürme helikopterini teslim ettik. Biz sadece kalplerimizi değil, tüm teknolojimizi ve imkanlarımızı da kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı