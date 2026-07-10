Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bir yangın söndürme helikopteri teslim etti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte KKTC'deyiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle orman yangınlarıyla mücadele vizyonumuzu değerlendirdik ve ortak hareket etme kararlılığımızın bir göstergesi olarak görevlendirilen yangın söndürme helikopterini teslim ettik. Biz sadece kalplerimizi değil, tüm teknolojimizi ve imkanlarımızı da kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz