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Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, Üçlü Toplantı için Bulgaristan'a gitti

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Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, Üçlü Toplantı için Bulgaristan'a gitti
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Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü Savunma Toplantısı için Bulgaristan'a gitti. Güler ve Bayraktaroğlu, Sofya'ya gelişinde Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov tarafından karşılandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Bulgaristan- Romanya Üçlü Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Bulgaristan'a gitti. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Sofya'ya gelişinde Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Lyubomir Monov, Sofya Büyükelçimiz Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Stoyan Stopov ve Sofya Askeri Ataşemiz Albay Uğur Mertoğlu tarafından karşılandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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