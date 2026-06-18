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Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafına katıldı

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafına katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na geldi. Toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla görüşen Güler, geleneksel aile fotoğrafı çekimine de katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi. Güler, toplantı kapsamında düzenlenen geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Yaşar Güler'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılmak üzere NATO Karargahı'na geldiği bildirildi.

Açıklamada, mevkidaşlarıyla da bir araya gelen Bakan Güler'in temaslarına ilişkin, "Bazı savunma bakanları ile ayaküstü sohbet eden Bakan Yaşar Güler, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafı çekimine de katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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