Bakan Göktaş, İsveç, Moldova ve Gambiyalı bakanlar ile UN Women temsilcisiyle bir araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında İsveç, Moldova ve Gambiya bakanlarıyla kadının güçlenmesi ve ekonomik hayata katılımı konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Gambiya ile iş birliği mutabakatı imzalandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında İsveç, Moldova ve Gambiyalı bakanlar ile UN Women temsilcisiyle ikili görüşmelerde bulundu.

BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısında Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplantı kapsamında bulunduğu New York'ta çeşitli ülkelerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bakan Göktaş, İsveç Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Hayatı Bakanı Nina Larsson ile bir araya geldi. Görüşmede kadının güçlenmesi adına atılacak ortak adımlar ve yürütülecek projeler değerlendirildi. Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik yürüttükleri projelere değinerek, 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' ve 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programlarıyla kadın girişimcileri desteklediklerini aktardı.

Moldova Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Natalia Plugaru ile de görüşen Bakan Göktaş, kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanı sıra çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması ve dijital risklere karşı alınacak yasal düzenlemeler ve politika tedbirleri ile sosyal yardımlar alanında kurulacak olası iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

GAMBİYA İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bakan Göktaş, Gambiya Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Fatou Kinteh ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'de 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında yürütülen çalışmalar, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, uluslararası platformlar bünyesinde yürütülen aile ve nüfus odaklı girişimlerin önemine değinildi.

Görüşmede Bakan Göktaş ve Bakan Kinteh, iki bakanlık arasında 'Kadın, Çocuk, Engelli ve Yaşlı Bireylerin Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Mutabakatla, ailenin ve kadının güçlendirilmesi, çocuk haklarının teşvik edilmesi ve engelli bireyler ile yaşlıların topluma katılımının desteklenmesi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Göktaş'ın UN Women İcra Direktörü Sima Sami Bahous ile görüşmesinde ise Bakanlık ve UN Women arasındaki kadınlara yönelik mevcut projeler ve kadınların küresel düzeyde güçlenmesi amacıyla atılacak yeni adımlar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
