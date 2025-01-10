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Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli sınamalarla karşı karşıya. Rejimin devrilmesinden sonra bir hafta içerisinde açtığımız büyükelçiliğimizle ve sahada aktif çaba gösteren kurullarımızla komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul'da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ YENİ BİR DÖNEMİN TEMELLERİNİ ATTI"

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni döneme ilişkin konuşan Fidan, "Eli kanlı bir rejime karşı zorlu bir mücadele veren Suriyeli kardeşlerimiz, 61 yıllık mezalimi sona erdirerek yeni bir dönemin temellerini attılar" dedi.

"TÜM PROVOKASYONLARA RAĞMEN İNSANLIĞI SAVUNDUK"

Fidan, şöyle devam etti: "2011 yılından bu yana stratejik sabırla sürdürdüğümüz Suriye politikamızda tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduk. Haklının acelesi yok dedik. Bugün tarihin doğru tarafında durmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

"SURİYE HALKI ÇEŞİTLİ SINAMALARLA KARŞI KARŞIYA"

"13 yıldır Suriye konusunda yoğun mesai harcamış biri olarak bu sonucu görmek tabii ki hepimizi memnun etmiştir" diyen Fidan şunları söyledi; "Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli sınamalarla karşı karşıya. Rejimin devrilmesinden sonra bir hafta içerisinde açtığımız büyükelçiliğimizle ve sahada aktif çaba gösteren kurullarımızla komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Fidan "Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

Irak'ın güvenlik istikrarını ve barışını kendi ülkemizden farklı görmüyoruz. Irak ile yapılan 27 anlaşma ile ikili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık. Yunanistan ile yakaladığımız olumlu ivmeyi ve canlı tempoyu sürdürdük. İyi komşuluk ruhuyla hareket etmemiz hem iki ülkenin hem de bölgenin menfaatine olmaktadır.

"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Gündemimizin ilk sıralarında Filistin meselesi yer aldı. İsrail mezaliminin Filistin üzerinde sürdüğünü gördük. Bir taraftan tüm imkanlarımızı Filistin için seferber ederken diğer taraftan uluslararası muhataplarımız ile diyalog kurduk. Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değiliz. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış Filistin İsrail arasında iki devleti çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz Yıldız:

Şowmen sanki işdliye sarılmaya devam

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

bizi batırdılar sıra Suriye'de Suriyeli kardeşlere sesleniyorum donunuza kadar alır bunlar bulaştırmayın

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