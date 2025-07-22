Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz
Haber Videosu

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, Suriye'de barış istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. Netanyahu'nun çıkarları Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'de son yaşananlara ilişkin "Süveyda çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır" diyen Bakan Fidan, "Netanyahu'nun çıkarları Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının bozulmasına sonuna kadar karşı çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kurumsallaşan iş birliğimiz uzun vadeli bir stratejinin ve vizyonun ürünüdür. Bu bölgeye yönelik daha fazla organizasyonel kaynak ve imkan artırmaktayız. El Salvador Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik stratejik açılımımızda önemli bir yer tutmaktadır. El Salvador, Devlet Başkanı sayın Bukele'nin liderliğinde büyük bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Hem bölge hem dünya bu değişimi yakından ve ilgiyle takip etmekte.

Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

Ülkede dijital ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Çetelere karşı çok ciddi bir başarı sağlanmıştır. Biliyorsunuz uzun yıllar ilk önce iç savaş daha sonra çetelerin hakimiyeti, ülke büyük bir kaos içerisindeydi. Buna yönelik çok ciddi bir başarı var.

"EN KISA ZAMANDA İMZALAMAK İÇİN..."

Türk firmalarının El Salvador'da çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Halklarımızın karşılıklı çıkarları doğrultusunda ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Askeri çerçeve anlaşmasını en kısa sürede imzalamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlaşma iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında eğitim ve kapasite geliştirme gibi alanlarda çalışmalar yürütülmesine imkan sağlayacaktır.

Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Mevkidaşımla savunma sanayii alanındaki potansiyel iş birliğimizi de ele aldık. Nisan ayında savunma sanayii alanında iş birliği anlaşması imzalamıştık. Bu alandaki çalışmalarımızı da yoğunlaştırmaktayız. El Salvador'un fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi konusundaki iş birliğimizi de geliştiriyoruz.

"İSTANBUL'DA YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANACAK"

Bu hafta İstanbul'da yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turuna inşallah bu hafta ev sahipliği yapacağız. Buradaki amacımız tarafların birbiriyle konuşmaya devam etmesinin sağlanması. Aynı zamanda sahada somut sonuçlar doğuracak güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi. Cuma günü İran ile Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki nükleer görüşmeler yine İstanbul'da taraflar arasında gerçekleştirilecek. Her zaman vurguladığımız gibi İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesini hedeflemekteyiz.

"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yakın bölgemizde en yakından takip ettiğimiz konulardan biri, bildiğiniz üzere kesintisiz olarak üzerinde durduğumuz Gazze meselesi. Geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi'nde konu tekrar ele alındı. Orada yaptığım konuşmada da belirttiğim üzere İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir.

Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in istikrarsızlık yaratmayı amaçladığı diğer bir alanda Suriye'de biliyorsunuz. Ülkenin güneyinde yaşanan gelişmeleri en başından itibaren yakından ilgilendik.

Olaylar İsrail'in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahale ile birlikte başka bir boyuta büründü. Son 7 aydır bölge devletlerinin yanı sıra ABD ve Avrupa ülkeleri Suriye halkına destek amacıyla yapıcı bir yaklaşım ortaya koymuştur.

"İSRAİL SURİYE'Yİ BÖLMEYİ AMAÇLAMAKTADIR"

İsrail ise Suriye'de barış istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik tüm bu girişimleri sabote etmek istemektedir. İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlamaktadır. Netanyahu'nun çıkarları Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesinde yatmaktadır. Ancak biz bölge ülkeleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının bozulmasına sonuna kadar karşı çıkıyoruz.

Türkiye olarak yaşanan insani krizin etkilerinin hafifletilmesi için de destek sağlıyoruz. Sahada karşılıklı esir ve naaş süreci başlamıştır. Bu çalışmaları sekteye uğratacak bir sürecin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in sinsi planlarına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Diplomasimizin temel amacı istikrarı, huzuru ve refahı artırmaktır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti

Bir ilimiz kavruluyor! Güneşten kaçan havuzlara ve camilere akın etti
Haberler.com
500

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

İsrail bizi vursa yine petrol satışına devam eder misiniz?

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Petrol vardı da buz mi içtik denilen ülkede nasil oluyorda petrol satışı oluyor...

yanıt32
yanıt16
Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Bu tür söylentiler DEDİ KODU sayılır taaki özel haber şirketleri haberlere koydu. CONSPİRACY sayılıyor taaki özel haberler ile tüm herkese anlatıldı. Şu an buna inanmak mümküuun değil çünkü haber yok bu konu hakkında.

yanıt5
yanıt5
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

tam tewersini yaparlar israil bizi vurmasına gerek yok eyalet özerklik diye verecekler doguyu

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıMirhan:

Bence dedikleriniz Netenyahu'nun hiç umrunda değil ....Adam istediği ülkeye bomba atıyor

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Adam mı atıyor yoksa ABD mi ona diyor ne yap ?

yanıt17
yanıt3
Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Vermiyoruz zaten hep kınıyoruz

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Savaş beraber ölecez sevgilim. Ruhumuz uçup Plüto isimli gezegenin oralara gidecek. Orda hayat pagallılığı yok.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

Dedi ve bitti.. gitti..

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran olay! Mesajı ifşa etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.