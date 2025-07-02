Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya gelerek, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da görüşme gerçekleştirdi.

ATEŞKES VE GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM ELE ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

BAKAN FİDAN: GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bakan Fidan, "Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu" dile getirdi. Fidan, "Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.

"FİLİSTİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUNCAYA KADAR DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Hakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; "Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini" kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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