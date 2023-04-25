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Moskova'daki 4'lü zirve sona erdi! Görüşmede Suriyeli mültecilerin dönüşü masaya yatırıldı

Dünya Haberleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da dörtlü toplantıya katıldı

SURİYE KONUSU MASAYA YATIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da dörtlü toplantıya katıldı

TOPLANTILARIN DEVAMININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettikleri ifade edildi. Yapıcı havada geçtiği ifade edilen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının öneminin vurgulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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