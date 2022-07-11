Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sırasında elinde tuttuğu harita Ankara-Atina hattındaki tansiyonu yükseltti

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı.

BİRÇOK YUNAN ADASI VE GİRİT TÜRKİYE'YE AİT GÖRÜNÜYOR

Haritada, "Denizlerdeki Misakımillimiz" ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit'in de Türkiye'ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

YUNAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: BU HAMLE SALDIRGAN VE PROVOKATİF

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" ifadesini kullandı.

"BU OLAYIN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yunan yetkililer, "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ TANSİYON YÜKSEK

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, En son Mart ayında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i İstanbul'da ağırlamıştı. O dönemde ilişkiler iyileşirken kısa bir süre sonra karşılıklı sert açıklamalar ile ilişkilerde bozulma meydana gelmişti. İlişkilerin kötüleşmesinin sebeplerinden biri olarak da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'ye gitmesi ve burada Türkiye karşıtı lobi yapması gösterilmişti.