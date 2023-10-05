Bahçeli'nin "Kıbrıs Devleti" çıkışına, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerek. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan'daki toplantıya katılacak" sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan yanıt geldi. Bahçeli'ye teşekkür eden Tatar, "Bu işin kuzeyi, güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi 'Bütün ada yönetimi bizdedir' diyor; biz de kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz" dedi.

Mhp lideri Bahçeli'nin "Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerek." şeklindeki çıkışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk yorum geldi. Bahçeli'ye teşekkür eden Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi bütün ada yönetimi bizdedir diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için, Kıbrıs'a önem verdiği için ve bize sahip çıktığı için, Kıbrıs Türkü'ne değer verdiği için kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"ARTIK KIBRIS DEVLETİ DEMELİYİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı grup toplantısı konuşmasında "Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerek. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan'daki toplantıya katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte'den Hazar'ın doğusuna uzanan güçlü iş birliğini geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE BİZE SAHİP ÇIKTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu sözlere yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeli'ye teşekkür etti. Tatar, katıldığı bir televizyon programında "Kuzey dediğinizde kendinizi sadece kuzeye kapatıyorsunuz. Madem onlar öyle diyor ben de Kıbrıs Türk Devleti diyorum. Bu şekilde bir tartışma belli ki başlamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'ye Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için, Kıbrıs'a önem verdiği için ve bize sahip çıktığı için, Kıbrıs Türkü'ne değer verdiği için kendisine teşekkür ederim." dedi.