Bagajında ??timsah kafatası bulunan adam tutuklandı

Kanadalı bir adam, bagajında timsah kafatası bulunmasının ardından Yeni Delhi havaalanında tutuklandı.

GÜVENLİK KONTROLÜ SIRASINDA DURDURULDU

Yetkililer tarafından ismi açıklanmayan 32 yaşındaki adam, Hindistan'ın başkenti Doha'dan Kanada'ya giderken Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda (DEL) güvenlik kontrolü sırasında durduruldu.

777 GRAM AĞIRLIĞINDA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "İnceleme sonucunda, yaklaşık 777 gram ağırlığında, bebek timsah çenesine benzeyen, keskin dişlere sahip bir kafatası krem rengi bir beze sarılı halde bulundu." denildi.

KAFATASI YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Kafatasının ülkenin Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında korunan bir türe ait olduğu ve yakalanan şahsın yasayı ve Gümrük Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Gümrük yetkilileri, kafatasının laboratuvar testleri için Orman ve Yaban Hayatı Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.