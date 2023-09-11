BAE, Nijeryalılara uyguladığı vize yasağını kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Nijeryalılara uyguladığı vize yasağını yaklaşık bir yıl sonra kaldırdı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale arasında imzalanan anlaşma ile vize yasağı sona erdi. Etihad Havayolları ve Emirates Havayolları da Nijerya'ya uçuş programlarını yeniden başlatacak.