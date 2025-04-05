BAE, Myanmar'daki deprem mağdurlarına acil insani yardım başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şiddetli depremin vurduğu ve oldukça geniş bir alanda ağır can ve mal kayıplarına yol açan Myanmar'daki deprem mağdurlarına acil insani yardım sağlanacağını duyurdu. 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem, 3 binden fazla insanın ölmesine, binlerce binanın çökmesine ve altyapının zarar görmesine neden olurken, yerel makamlar felaket bölgelerinde acil durum ilan etmiş ve uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.

Bu yardım çığlıklarına yanıt olarak BAE, bir yardım planı hazırladı ve ilan etti. Abu Dhabi, depremde hayatta kalanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tıbbi ve gıda malzemeleri ile barınma ekipmanlarının gönderileceğini bildirdi. BAE ekipleri, yardımların en çok etkilenen bölgelere – özellikle yolların çökmesi sonucu ulaşılamaz hale gelen ücra köylere – etkin bir şekilde ulaştırılması için çeşitli kuruluşlar ve Myanmar makamlarıyla iş birliği yapmaya başladı.

Bu girişim, tekrarlayan doğal afetler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Myanmar'ın binlerce kişinin yerinden olduğu, on binlerce evin zarar gördüğü tahmin edilen bir döneme uluslararası diğer yardım kuruluşlarına da öncülük ediyor. BAE yetkilileri, gerekmesi halinde ilave destek sağlayacaklarını belirterek, bu tür küresel krizlere müdahaledeki güvenilir ortak konumlarını daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Depremden hemen sonra da BAE yardım ekiplerini yollamıştı.

Birleşik Arap EmirlikleriArama ve Kurtarma Ekibi, Abu Dabi Sivil Savunma Kurumu (ADCDA), Abu Dabi Polisi, BAE Ulusal Muhafızları ve Müşterek Harekat Komutanlığı'ndan oluşan ekipler, BAE'nin küresel insani yardım çabalarının bir göstergesi olarak Myanmar'da meydana gelen depremden hemen sonra bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi ulaştırmıştı.