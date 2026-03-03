Haberler

BAE: 11 balistik füze ve 123 İHA engellendi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, bugün İran tarafından fırlatılan 11 balistik füze ve 123 insansız hava aracını başarıyla engellediğini açıkladı. Ülke topraklarına sadece 1 füzenin düştüğü belirtildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bugün İran tarafından fırlatılan 11 balistik füze ile 123 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz bugün 11 balistik füze ve 123 İHA'yı başarıyla engellemiştir. Sadece 1 füze ülke topraklarına düşmüş olup, herhangi bir can kaybı veya yaralanma kaydedilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Saldırıların başlangıcından bu yana fırlatılan toplam 186 balistik füzeden 172'sinin imha edildiği, 13'ünün denize, 1'inin ise ülke topraklarına düştüğü aktarılan metinde, tespit edilen 812 İHA'dan 755'inin engellendiği, 57'sinin ise BAE sınırları içine düştüğü kaydedildi. Ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Engellemelerin sivil alanlarda bazı tali hasarlara yol açtığı belirtilen açıklamada, bugüne kadarki süreçte Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 sivilin hayatını kaybettiği, aralarında BAE, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan ve Afganistan vatandaşlarının bulunduğu 68 kişinin ise hafif yaralandığı aktarıldı.

Patlama seslerine de açıklık getirilen açıklamada, "Ülkenin farklı bölgelerinde duyulan sesler, hava savunma sistemlerimizin ve savaş uçaklarımızın füzeleri ve İHA'ları havada engellemesinden kaynaklanmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

