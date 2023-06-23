BAE Dışişleri Bakanı, Cezayir'in BMGK'ye geçici üye seçilmesini tebrik etti

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı arayarak, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olarak seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı arayarak, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olarak seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ı telefonla aradı.

Görüşmenin Cezayir İletişim Bakanı Muhammed Buslimani'nin BAE Büyükelçisi'ne ilişkin asılsız haberlerin ardından görevinden alınmasından iki gün sonra gerçekleştirilmesi dikkatleri çekti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşmede kraliyet ailesinin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a selamlarını iletti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olarak seçilen Cezayir'i tebrik etti.

Al Nahyan, ülkesinin Cezayir'e BMGK'daki yeni rolünü üstlenmede başarılar dilediğini kaydetti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Cezayir'in BMGK'da üyelik adaylığına BAE'nin verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Attaf, BAE'nin son iki yılda BM Güvenlik Konseyi'nde kazandığı deneyimleri ülkesiyle paylaşma isteğini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cezayir, 6 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2024-2025 döneminde geçici üye olarak görev yapmak için seçilen ülkeler arasında yer alıyor.

Cezayir'de yayın yapan "En-Nehar" televizyonunda yayınlanan haberde, BAE'li büyükelçinin ülkeden kovulduğu iddia edilmişti.

Cezayir basınına yansıyan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan haberde, "İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a çalıştığı iddiasıyla 4 BAE'li casusun yakalanmasının ardından Cezayir, BAE Büyükelçisi'nden 48 saat içinde ülke topraklarını terk etmesini istedi." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu haberde, Cezayir Dışişleri Bakanlığı'na atfedilen bir açıklamaya da yer verilmişti.

Cezayir, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi'nden 48 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve İletişim Bakanı Muhammed Buslimani'nin görevine son verildiğini duyurmuştu.