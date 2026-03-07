Haberler

BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz
Güncelleme:
Bölgede kendilerini de hedef alan saldırıların başlamasından bu yana ilk kez sessizliğini bozan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, İran'a "Kolay av değiliz" mesajı gönderdi. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirtti ve BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Şeyh Al Nahyan, "BAE kalın derili ve sert etlidir." diyerek saldırılara dirençli olduklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bölgede kendilerini de hedef alan çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirterek BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Abu Dabi'de saldırılarda yaralanan kişilerle bir araya gelen Al Nahyan'ın açıklamaları, devlet televizyonu Abu Dabi TV tarafından yayımlandı. BAE lideri, ülkesinin hem vatandaşlarını hem de ülkede yaşayan yabancıları korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

"HALKIMIZA KARŞI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

BAE'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Al Nahyan, devletin önceliğinin ülke güvenliği olduğunu ifade ederek şu mesajı verdi: "Ülkemize, halkımıza ve burada yaşayan herkese karşı görevimizi yerine getireceğiz."

"KOLAY BİR AV DEĞİLİZ"

Açıklamasında dikkat çeken bir benzetme de kullanan Al Nahyan, BAE'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "BAE kalın derili ve sert etlidir. Kolay bir av değiliz."

KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, ABD- İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, bölgedeki ülkelerde yer alan ABD hedeflerine misilleme başlatmıştı. Misilleme dalgasında, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de ABD üsleri, petrol rafinerileri gibi stratejik hedefler vurulmuştu.

Elif Yeşil
