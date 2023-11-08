Azerbaycan Ordusu Hankendi'de Zafer Günü Kutlamaları Düzenledi

Azerbaycan ordusu, 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Hankendi'de askeri geçit töreni düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. Azerbaycan, 8 Kasım 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutluyor.

Azerbaycan ordusu, 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Hankendi'de askeri geçit töreni düzenleyerek gövde gösterisi yaptı.

Azerbaycan, 8 Kasım 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutluyor. Azerbaycan tarafından 19 Eylül'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunun ardından silahlı Ermeni güçlerinden temizlenen Hankendi'de askeri geçit düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı tören Hankendi'deki şehir meydanında gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Sınır Teşkilatı, Devlet Güvenlik Teşkilatı ve Özel Kuvvetler askerlerinin yürüyüş yaptığı geçit töreninde operasyonda ele geçirilen askeri araçların ve teçhizatın bir kısmı sergilendi.

İkinci Karabağ Savaşı

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş ve 44 gün süren savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da sona ermişti. Savaşta 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Öte yandan, Azerbaycan ordusu, Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmış, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. - BAKÜ