Azerbaycan'daki 'Yığınak' denilen görüntülerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orduyu seferberlik durumuna geçirmesi bölgede dikkatleri Azerbaycan-İran sınırına çevirdi. Bu gelişme üzerine bazı basın yayın organları tarafından "Azerbaycan İran sınırına askeri yığınak yapıyor" başlığıyla görüntüler servis edilmeye başlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'deki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne eş değer olan Azerbaycan'daki Medya Geliştirme Ajansı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna ait olduğu öne sürülen ağır silahların İran sınırına konuşlandırıldığı yönündeki paylaşımların bilgi manipülasyonu olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER OCAK AYINA AİT

Açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin bu yılın Ocak ayında kaydedildiği ve yanıltıcı ifadelerle yeni bir gelişme gibi sunulduğu ifade edildi.

"PANİK YARATMAYI AMAÇLAYAN PROVOKASYON"

Yetkililer, Orta Doğu'daki askeri gerilim ortamında bu tür içeriklerin toplumda panik ve kafa karışıklığı yaratmayı amaçladığını vurguladı. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel, silah ve askeri teçhizatın hareketine ilişkin bilgilerin izinsiz paylaşılmasının cezai sorumluluk doğurabileceği hatırlatıldı.

"RESME KAYNAKLARA BAĞLI KALIN" ÇAĞRISI

Ayrıca medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarının yalnızca resmi kaynaklara dayanarak bilgi paylaşmaları ve manipülatif içeriklerin yayılmaması konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.