Azerbaycan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Geçmiş Olsun Mesajı
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.
AZERBAYCAN Başbakanı Ali Asadov, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayan Asadov, dayanışma mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Azerbaycan'ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya