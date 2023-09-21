Ayvalık'ta 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir lastik botla Midilli Adası'na giderken Ege Denizi'nde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Burada yiyecek, içecek, ilaç gibi insani yardımlar yapılan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.