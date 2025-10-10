Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız

Avusturya'dan İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi ihtimaline karşın dikkat çeken bir hamle geldi.

"İSRAİL YOKSA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYIZ"

İktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Christian Stocker, İsrail'in yarışmadan dışlanması halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.

Geçen yılki yarışmayı sahne adı ile "JJ" olarak bilinen Johannes Pietsch'in seslendirdiği "Wasted Love" adlı şarkıyla kazanan Avusturya, gelecek yılki yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı.

ALMANYA DA İSRAİL'İN İHRACI HALİNDE BOYKOT TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Benzer bir adım Almanya'dan da gelmişti. Başbakan Friedrich Merz, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunmuş ve ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu kaydetmişti. Merz, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'İN İHRACINI İSTEMİŞTİ

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

OYLAMA YAPILACAK

Taleplerin ardından yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapacağını bildirmişti.