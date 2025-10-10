Haberler

Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız

Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini talep ettiği İsrail’e, Almanya’nın ardından bir destek de Avusturya’dan geldi. Başbakan Christian Stocker, İsrail’in ihraç edilmesi hâlinde ülkesinin yarışmaya ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.

Avusturya'dan İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi ihtimaline karşın dikkat çeken bir hamle geldi.

"İSRAİL YOKSA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYIZ"

İktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Alexander Pröll ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Christian Stocker, İsrail'in yarışmadan dışlanması halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı.

Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması halinde Eurovision'a ev sahipliği yapmayacağını açıkladı

Geçen yılki yarışmayı sahne adı ile "JJ" olarak bilinen Johannes Pietsch'in seslendirdiği "Wasted Love" adlı şarkıyla kazanan Avusturya, gelecek yılki yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı.

Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması halinde Eurovision'a ev sahipliği yapmayacağını açıkladı

ALMANYA DA İSRAİL'İN İHRACI HALİNDE BOYKOT TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Benzer bir adım Almanya'dan da gelmişti. Başbakan Friedrich Merz, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunmuş ve ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu kaydetmişti. Merz, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması halinde Eurovision'a ev sahipliği yapmayacağını açıkladı

BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'İN İHRACINI İSTEMİŞTİ

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması halinde Eurovision'a ev sahipliği yapmayacağını açıkladı

OYLAMA YAPILACAK

Taleplerin ardından yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapacağını bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.