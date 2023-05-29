Avustralya Orta Doğu ve Afrika'ya 19 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak

Avustralya hükümeti, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kıtlıkla mücadele çabaları kapsamında 18,9 milyon dolar insani yardım yapacağını duyurdu. Yardımın büyük bir kısmı Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklık nedeniyle yerlerinden edilmiş topluluklara ayrılacak.

Avustralya hükümeti, kıtlıkla mücadele çabaları kapsamında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya 18,9 milyon dolar insani yardım yapılacağını duyurdu.

Bernama'nın haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, hükümetin, Orta Doğu ve Afrika'daki ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak ve giderek büyüyen yiyecek krizine cevap vermek adına İnsani Acil Durum Fonu'ndan 18,9 milyon dolar bağışlanacağına kaydetti.

Avustralya hükümeti ise bağışlanacak miktarın yarıdan fazlasının Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklık nedeniyle yerlerinden edilmiş, insani yardıma ihtiyaç duyan topluluklara ayrılacağını, geri kalanının ise Yemen, Lübnan ve Ürdün'deki yiyecek sıkıntısı çeken insanlara aktarılacağını açıkladı.

Canberra hükümetine göre, Kovid-19 salgını başladığında bu yana dünyadaki Akut Gıda Güvensizliği riskiyle karşı karşıya olan insan sayısı 350 milyona yükseldi.