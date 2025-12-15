Avustralya'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu

Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan yakın çekim videolar, saldırının profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

SALDIRGANIN SOĞUKKANLILIĞI KORKUTTU

Sky News tarafından paylaşılan son videoda, saldırganlardan birinin uzun namlulu tüfekle kontrollü ve hızlı atışlar yaptığı görülüyor.

Panik ortamına rağmen hedeflerini hassas bir şekilde vurması, izleyenler tarafından "profesyonel düzeyde" olarak yorumlandı.

YÜZLERCE KİŞİ CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Saldırı sırasında Bondi Plajı'nda yüzlerce kişi bulunuyordu. Yeni görüntülerde, çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı ve sığınacak yer aradığı anlar net şekilde görülüyor. Sosyal medyada yayılan videolar, saldırganın soğukkanlı tutumunu ve atışlardaki hassasiyeti nedeniyle tartışma konusu oldu.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya polisi, iki saldırganın etkisiz hâle getirildiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Olayın "terör saldırısı" olabileceği üzerinde duruluyor.

KAHRAMANCA MÜDAHALE

Paylaşılan diğer videolarda, bir vatandaşın saldırganı etkisiz hâle getirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor. Sivil müdahalesi sayesinde ateşin durmasına katkı sağlanması, sosyal medyada birçok kişi tarafından "hayat kurtaran an" olarak değerlendirildi ve can kaybının daha yüksek olmasının önüne geçti.