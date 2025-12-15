Haberler

Avustralya'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu

Avustralya'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta yaşanan silahlı saldırıya dair yeni görüntüler yayınlandı. Sosyal medyada paylaşılan videolar, saldırının profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Saldırganın soğukkanlı tutumu ve hassas atışları, izleyenler tarafından 'profesyonel düzeyde' olarak yorumlandı.

Avustralya'nın Sydney bölgesinde, ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan yakın çekim videolar, saldırının profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

SALDIRGANIN SOĞUKKANLILIĞI KORKUTTU

Sky News tarafından paylaşılan son videoda, saldırganlardan birinin uzun namlulu tüfekle kontrollü ve hızlı atışlar yaptığı görülüyor.

Panik ortamına rağmen hedeflerini hassas bir şekilde vurması, izleyenler tarafından "profesyonel düzeyde" olarak yorumlandı.

YÜZLERCE KİŞİ CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Saldırı sırasında Bondi Plajı'nda yüzlerce kişi bulunuyordu. Yeni görüntülerde, çevredeki insanların panik içinde kaçıştığı ve sığınacak yer aradığı anlar net şekilde görülüyor. Sosyal medyada yayılan videolar, saldırganın soğukkanlı tutumunu ve atışlardaki hassasiyeti nedeniyle tartışma konusu oldu.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya polisi, iki saldırganın etkisiz hâle getirildiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Olayın "terör saldırısı" olabileceği üzerinde duruluyor.

KAHRAMANCA MÜDAHALE

Paylaşılan diğer videolarda, bir vatandaşın saldırganı etkisiz hâle getirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor. Sivil müdahalesi sayesinde ateşin durmasına katkı sağlanması, sosyal medyada birçok kişi tarafından "hayat kurtaran an" olarak değerlendirildi ve can kaybının daha yüksek olmasının önüne geçti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti

Belediye Başkanı'ndan skandal sözler: Düğünlerde karı kıyafetiyle...
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
title