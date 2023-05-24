Avustralya'da polisin şok tabancasıyla vurduğu 95 yaşındaki kadın öldü

Avustralya polisi, 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland'ı elinde bıçak olduğu için iki defa şok tabancasıyla vurdu. Yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland'ın elinde bıçak gören polis, iki defa şok tabancasıyla ateş etti. Olay sırasında kafatası çatlayan ve yoğun bakımda tedavi altında olan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU, MAHKEMEYE ÇIKACAK

Polis, Nowland'ı yaralayan 33 yaşındaki kıdemli polis memurunun pervasızca ağır bedensel zarar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla Temmuz ayı başlarında mahkemeye çıkacağını belirtti. Polis açıklamasında "Bayan Nowland bu akşam saat 19: 00'dan hemen sonra, bu üzücü ve zor zamanda mahremiyet talep eden ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak hastanede huzur içinde vefat etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'da polis, 17 Mayıs'ta yaşlılar evinde kalan demans hastası Clare Nowland'ın eline bir bıçak alarak dışarıya çıkması üzerine olay yerine gelip yaşlı kadını şok tabancasıyla iki defa vurmuştu. Şok tabancasından gelen elektriğin etkisiyle yere düşen Nowland'ın kafatasında çatlama olmuş ve hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye başlamıştı. Olayın basına yansımasıyla 'yürüteçle yürüyen ve 45 kilo' olan Nowland'a orantısız güç kullanmakla suçlanan polis, eleştirilen hedefi olmuş ve olay Avustralya'da halk arasında infial yaratmıştı.