Avustralya'da AVM'ye saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Sydney'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda bazı insanların bıçaklandığı bazılarınınsa silahla vurulduğu ifade ediliyor.

BİNADAN SİLAH SESLERİ GELDİ

Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini aktardı. Bazı kaynaklar binadan silah sesleri geldiğini belirtti.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayda ölenler olduğu belirtiliyor. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Birçok sosyal medya hesabında kalabalığın kaçtığını ve polis ekiplerinin alışveriş merkezi çevresini kuşattığını gösteren görüntüler paylaşıldı.