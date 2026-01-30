Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
Balkan ülkesi Karadağ, cinsel ilişki görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu ifade edilen cinsel ilişki görüntüleri sızdı, ikili istifa etti. Pajkoviç, Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı ve görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirtti. Her iki taraf da birbirlerine karşı suç duyurusunda bulundu.
- Karadağ'da Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ve İnsan Hakları Genel Müdürü Mirjana Pajkoviç'in görüntülerinin yayınlanmasının ardından her iki yetkili de görevinden ayrıldı.
- Mirjana Pajkoviç, Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı ve Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in duruma müdahale etmediğini iddia etti.
- Dejan Vuksic ve Mirjana Pajkoviç birbirleri hakkında karşılıklı suç duyurusunda bulundu.
Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.
GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ
Bir dönem duygusal ilişki yaşadıkları belirtilen Pajkoviç ve Vuksic'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic aralık ayında istifa etmişti. Bugün ise Mirjana Pajkoviç, yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
İkilinin ne zaman birlikte olduklarına dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Pajkoviç ise sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla tanınan bir isim olarak biliniyordu.
ŞANTAJ İDDİASI: CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEDİ
Görüntülerin nasıl sızdırıldığına ilişkin netlik bulunmazken, Pajkoviç kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı. Pajkoviç, Vuksic'in ilişkiye dair sessiz kalması için söz konusu görüntüleri baskı unsuru olarak kullandığını öne sürdü.
Karadağ gazetesi Pobjeda'ya konuşan Pajkoviç, görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirterek, "Bana zarar verebileceğinden korkuyordum" ifadelerini kullandı. Pajkoviç ayrıca Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in durumdan haberdar olduğunu ancak sürece müdahale etmediğini iddia etti.
"HER KADIN SESİNİ YÜKSELTMELİ"
Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Pajkoviç, kadınlara da çağrıda bulunarak, tehdit ve baskı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Pajkoviç, nüfuz sahibi kişiler tarafından baskı kurulması halinde bunun dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.
KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU
Pajkoviç, görüntülerin yayımlanması gerekçesiyle Dejan Vuksic hakkında suç duyurusunda bulundu. Vuksic ise iddiaları reddederek, söz konusu görüntülerin Pajkoviç tarafından çekildiğini savundu ve kendisinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Vuksic de Pajkoviç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vuksic, "Görüntüleri ilk kez yasa dışı şekilde sosyal medyada yayıldığında gördüm. Hakkımdaki suçlamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi.