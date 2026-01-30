Haberler

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı

Balkan ülkesi Karadağ, cinsel ilişki görüntüleri ile sarsılıyor. Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ile Mirjana Pajkoviç'e ait olduğu ifade edilen cinsel ilişki görüntüleri sızdı, ikili istifa etti. Pajkoviç, Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı ve görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirtti. Her iki taraf da birbirlerine karşı suç duyurusunda bulundu.

  • Karadağ'da Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic ve İnsan Hakları Genel Müdürü Mirjana Pajkoviç'in görüntülerinin yayınlanmasının ardından her iki yetkili de görevinden ayrıldı.
  • Mirjana Pajkoviç, Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı ve Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in duruma müdahale etmediğini iddia etti.
  • Dejan Vuksic ve Mirjana Pajkoviç birbirleri hakkında karşılıklı suç duyurusunda bulundu.

Karadağ'da İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması'ndan sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajkoviç ile Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic'e ait olduğu öne sürülen görüntülerin yayınlanması ülkede geniş yankı uyandırdı. Skandalın ardından daha önce istifa eden Vuksic'ten sonra, Pajkoviç de görevinden ayrıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI İSTİFA ZİNCİRİ

Bir dönem duygusal ilişki yaşadıkları belirtilen Pajkoviç ve Vuksic'e ait olduğu iddia edilen görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından, Cumhurbaşkanı danışmanı Dejan Vuksic aralık ayında istifa etmişti. Bugün ise Mirjana Pajkoviç, yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdıDejan Vuksic

İkilinin ne zaman birlikte olduklarına dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, Vuksic'in evli olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Pajkoviç ise sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarla tanınan bir isim olarak biliniyordu.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdıMirjana Pajkoviç

ŞANTAJ İDDİASI: CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMEDİ

Görüntülerin nasıl sızdırıldığına ilişkin netlik bulunmazken, Pajkoviç kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Dejan Vuksic'i kendisine şantaj yapmakla suçladı. Pajkoviç, Vuksic'in ilişkiye dair sessiz kalması için söz konusu görüntüleri baskı unsuru olarak kullandığını öne sürdü.

Karadağ gazetesi Pobjeda'ya konuşan Pajkoviç, görüntülerin varlığından haberdar olmadığını belirterek, "Bana zarar verebileceğinden korkuyordum" ifadelerini kullandı. Pajkoviç ayrıca Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'in durumdan haberdar olduğunu ancak sürece müdahale etmediğini iddia etti.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı

"HER KADIN SESİNİ YÜKSELTMELİ"

Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan Pajkoviç, kadınlara da çağrıda bulunarak, tehdit ve baskı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Pajkoviç, nüfuz sahibi kişiler tarafından baskı kurulması halinde bunun dile getirilmesinin önemine dikkat çekti.

KARŞILIKLI SUÇ DUYURUSU

Pajkoviç, görüntülerin yayımlanması gerekçesiyle Dejan Vuksic hakkında suç duyurusunda bulundu. Vuksic ise iddiaları reddederek, söz konusu görüntülerin Pajkoviç tarafından çekildiğini savundu ve kendisinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Vuksic de Pajkoviç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Vuksic, "Görüntüleri ilk kez yasa dışı şekilde sosyal medyada yayıldığında gördüm. Hakkımdaki suçlamalar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih:

hem ver hemde güçlü kadınmış bunları var ya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

hemen kötü düşünmeyin, belki bir şey danışıyordu,, fikrin uygulamasını yapıp öyle eyleme geçeceklerdir....????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

