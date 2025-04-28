Avrupa karanlığa gömüldü, Simpsonların kehaneti akıllara geldi! 28 Şubat kehaneti gerçekleşiyor mu?

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileriyle hayat durma noktasına geldi.

HER YERDE KAOS

Havalimanı ve tren seferleri durdu, metrolar boşaltıldı.Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim, ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri devre dışı kaldı.Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sokaklarda araç kuyrukları oluştu.

Elektrik akışının yeniden sağlanması için enerji şirketleri seferber olurken, kriz komitesi kuruldu.

FRANSA VE BELÇİKA'DA ETKİLENDİ

İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerinde, Belçika'da ve Andorra'da bazı vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi.

1 HAFTA SÜREBİLİR

REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. İspanyol yetkililer ise REN'in iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

SIMPSONLAR YİNE Mİ BİLDİ?

Yaşanan olayların ardından kehanetleriyle gündeme gelen animasyon dizisi The Simpsons sosyal medyada tartışma konusu oldu.

KOMPLE TEORİLERİ ALEVLENDİ

Animasyon dizisinin "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümü akıllara geldi.

Bölümde, Springfield kasabasında büyük bir elektrik kesintisi yaşanır. Elektriklerin kesilmesiyle birlikte arabalar ve cep telefonları çalışmaz hale gelir, kasaba halkı kaos yaşar.

2023'te yayınlanan bir bölümde ise , Mr. Burns isimli karakterin 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kaynaklarının tükeneceğine dair bir uyarıda bulunması ve 28 Nisan 2025'te Avrupa'yı sarsan elektrik kesintilerinin yaşanması komple teorilerine güçlendirdi.