Avrupa'da Yarım Milyondan Fazla Çocuk Aşılı Değil... Hiç Aşı Yaptırılmamış Çocukların Olduğu Ülkeler Arasında Türkiye de Yer Alıyor

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Avrupa'da toplam 566 çocuğa hiç aşı yaptırılmadığı, 258 bin çocuğun aşısının ise eksik olduğu belirlendi. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde, hiç aşı yaptırılmamış çocukların yarısından fazlası Kazakistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşıyor.

DSÖ ile UNICEF, Avrupa Bölgesi'nde hiç aşı yaptırılmamış çocuk sayısının geçen yıl azaldığını, ancak aşı koruması olmayan ya da eksik aşılı çocuk sayısının hala yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

DSÖ ve UNICEF verilerine göre, Avrupa Bölgesi'nde 566 bin çocuğun hiçbir aşısı bulunmuyor. Yaklaşık 258 bin çocuğun ise aşısı yeterli değil. Böylece bulaşıcı hastalıklara karşı yeterli aşı korumasına sahip olmayan çocukların toplam sayısı 824 bine ulaşıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Türkmenistan ve İsrail'in de yer aldığı 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'nde, hiç aşı yaptırılmamış çocukların yarısından fazlası Kazakistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşıyor.

Almanya'da ise hiç aşı yaptırılmamış çocuk sayısının 21 bin olduğu belirlendi. DSÖ, Almanya'da özellikle İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı yapılan aşılama oranlarının artırılması gerektiğini belirtti. Verilere göre, kız çocuklarının yüzde 55'i HPV'ye karşı tam aşılı olsa da bu oranın bölge ortalamasının üzerinde bulunmasına rağmen yeterli olmadığı ifade edildi.

Bebeklere uygulanan ilk aşılardan olan difteri, tetanos ve boğmaca (pertussis) aşılarında Avrupa Bölgesi genelindeki aşılama oranı 2024 yılında yüzde 94 olarak kaydedildi. Bu oran bir önceki yılla aynı seviyede kalırken, 2019 yılında yüzde 96 düzeyindeydi. Kızamık aşısının ilk dozunu yaptıran çocukların oranı ise yüzde 92 oldu. Bu oran 2019'da yüzde 94 olarak açıklanmıştı.

DSÖ, bazı ülkelerde aşılama oranlarının gerilemesinde çatışma bölgelerinde aşı programlarının aksaması, uluslararası kalkınma yardımlarındaki kesintiler nedeniyle kaynak yetersizliği ve aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının etkili olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılarla ilgili yanlış bilgilere dikkat çekerek, "Aşılar son 50 yılda 150 milyondan fazla insanın hayatını kurtardı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA