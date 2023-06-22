Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltının arandığı alanda enkaz bulundu

Titanik enkazına yolculuğu sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 5 kişinin bulunduğu denizaltıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz bulunduğunu açıkladı. Enkazın kayıp denizaltıya ait olup olmadığı araştırılıyor.

Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir "enkaz" bulundu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri enkazın kayıp deniz altına ait olup olmadığını araştırıyor.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu denizaltıda oksijenin tükenmek üzere olduğu bildirilmişti. Titan adlı denizaltından pazar gününden bu yana haber alınamıyordu. Arama çalışmaları devam ederken ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ENKAZ ARAŞTIRILIYOR

Denizaltının kaybolduğu bölgede arama çalışmalarını sürdüren ABD Sahil Güvenliği bölgede bir enkaz buldu. Ancak enkazın Titan'a ait olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ekipler, enkazın denizaltına ait olup olmadığını araştırıyor.

DENİZALTINDA 5 KİŞİ BULUNUYOR

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.