Atina'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Atina'nın Palea Fokia bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde orman yangını çıktı.
YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
Alevlerin yerleşim yerlerine de sıçraması sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi. Sunio yolu ise tamamen trafiğe kapatıldı.
KÖYLERİ TAHLİYE ETME ÇAĞRISI
Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek, bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.
CAN KAYBI YOK
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, şu ana kadar can kaybı veya yaralı bilgisi gelmedi.
Kaynak: Haberler.com / Dünya