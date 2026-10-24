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ATGB, Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini istedi

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ATGB, Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara son verilmesini istedi
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Almanya'daki Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Başkan Recai Aksu imzalı açıklamada gazeteciliğin suç olmadığı belirtildi.

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) - Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların sona erdirilmesini, cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Almanya'da faaliyet gösteren Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye'de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki göstererek basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

ATGB Başkanı Recai Aksu'nun imzasıyla yapılan açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alınamayacağını belirtilerek "Gazetecilik suç değildir, gazeteciler tutuklanamaz" ifadeleri yer aldı.

Gazetecilere yönelik baskıların, sansür uygulamalarının ve medya kuruluşlarına müdahalelerin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi. Basın meslek örgütlerinin gazetecilere yönelik baskılara karşı harekete geçtiği aktarılan açıklamada, Birlik Başkanı Aksu'nun da Ankara'da düzenlenen protesto yürüyüşlerine katıldığı ifade edildi.

ATGB, açıklamasında muhalefet partilerine de çağrıda bulunularak basın özgürlüğü konusunda daha duyarlı ve kararlı bir tutum sergilenmesi istendi. Medya üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıların sona erdirilmesi gerektiği vurgulanarak, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmelerinin sağlanmasını önemine işaret edildi.

Açıklamada, "ATGB olarak tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Gazetecilik değil, gazetecileri hedef göstermek ve tehdit etmek suçtur. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir" denildi.

Kaynak: ANKA
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