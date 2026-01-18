Haberler

Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar

Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında ateşkes anlaşmasına varılırken; anlaşmada yer alan bazı maddeler dikkat çekti. Anlaşmaya göre Suriyeli olmayan tüm PKK liderleri ve unsurları Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılacak.

  • Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı.
  • Anlaşmaya göre Suriyeli olmayan PKK liderleri ve unsurları Suriye sınırları dışına çıkarılacak.
  • DEAŞ tutukluları ve kamplarının yönetimi Suriye hükümetine devredilecek.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASINDA PKK DETAYI

Öte yandan varılan anlaşmanın maddeleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Anlaşmaya göre Suriyeli olmayan tüm PKK liderleri ve unsurları Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılacak.

DEAŞLILARIN TUTULDUĞU CEZAEVLERİ SURİYE HÜKÜMETİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın bir diğer maddesine göre terör örgütü DEAŞ tutukluları ve kamplarının yönetimi Suriye hükümetine devredilecek.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf

Sadettin Saran'dan Galatasaray maçı için itiraf
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi

Adada bir tam gün kalabildiler! Alman askerleri Grönland'a veda etti
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi