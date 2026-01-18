Ateşkes anlaşmasında PKK detayı! Suriye dışına çıkacaklar

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASINDA PKK DETAYI

Öte yandan varılan anlaşmanın maddeleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Anlaşmaya göre Suriyeli olmayan tüm PKK liderleri ve unsurları Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılacak.

DEAŞLILARIN TUTULDUĞU CEZAEVLERİ SURİYE HÜKÜMETİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın bir diğer maddesine göre terör örgütü DEAŞ tutukluları ve kamplarının yönetimi Suriye hükümetine devredilecek.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.