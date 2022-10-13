Astana'daki zirvede beklenen olmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan "arabuluculuk" konusunu gündeme bile getirmedi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Zirveye saatler kala bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme sırasında Putin'e "arabuluculuk" teklif etmesini beklediklerini aktarmıştı ancak Astana'da beklenen olmadı. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede savaşla ilgili konuların ele alınmadığı ve Erdoğan'ın beklenen teklifi yapmadığı ifade edildi.

Tüm dünyanın gözü bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN'İN YARDIMCISI "ERDOĞAN 'ARABULUCULUK' TEKLİF EDECEK" DEMİŞTİ

Astana'daki kritik zirveye saatler kala açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile yapılacak görüşmede Erdoğan'ın 'arabuluculuk' teklif etmesini beklediklerini açıklamıştı. Dün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir" ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENEN GELİŞME YAŞANMADI

Ancak Erdoğan-Putin zirvesinde beklenen gelişme yaşanmadı. Kremlin'den 1,5 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ikili görüşmede Ukrayna'daki savaşla ilgili konuların ele alınmadığı ve anlaşma konusunun tartışılmadığı ifade edildi.

"ERDOĞAN'DAN HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un gündeme getirdiği "arabuluculuk" teklifinde de bulunmadığını kaydetti.