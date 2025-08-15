ASAV Başkanı Murat Doğanay: KKTC, Türkiye'nin stratejik güvenlik zincirinin ayrılmaz parçası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte MÜSİAD'ın düzenlediği "İki Devletli Çözüm Önerisi ve Mavi Vatan" temalı yemekli programa katılan Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) Başkanı Murat Doğanay, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik önemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Doğanay, "Çift Devletli Çözüm" ve "Mavi Vatan Doktrini"nin birbirini tamamlayan iki stratejik unsur olduğunu ifade ederek, KKTC'nin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda güvenlik ve enerji stratejilerinin merkezinde yer aldığını belirtti.

DOĞANAY: KIBRIS, DOĞU AKDENİZ'İN ENERJİ REKABETİ VE GÜVENLİK POLİTİKALARINDA KİLİT KONUMDA

Doğanay, Türkiye ve KKTC'nin bölgesel denge unsuru olarak stratejik önem taşıdığını söyledi. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin hem Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hem de Avrupa'nın arz güvenliği açısından hayati olduğunu dile getirdi. Doğanay, Kıbrıs'ın güneyinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılmasının maliyetleri yarı yarıya düşürdüğünü hatırlattı. Bunun yalnızca teknik bir detay değil, Avrupa'nın uzun vadeli enerji güvenliği açısından stratejik bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Ayrıca, KKTC'nin Türkiye'nin uzun vadeli güvenlik, enerji ve dış politika hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Doğanay, bölgesel iş birliği ve sürdürülebilirliğin önemini öne çıkardı. Doğanay'ın açıklamaları, Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti, güvenlik stratejileri ve diplomatik dengeler açısından KKTC'nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin stratejik vizyonunun merkezinde yer alan KKTC, hem enerji projelerinde hem de bölgesel güvenlik politikalarında kritik bir aktör olarak konumunu güçlendiriyor.