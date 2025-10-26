Haberler

Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile
Güncelleme:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yolsuzlukla mücadele amacıyla göreve getirilen yapay zeka bakan Diella'nın 'hamile' olduğunu duyurdu. Rama, Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan Diella'nın yakın zamanda 83 adet "mini Diella" dünyaya getireceğini söyledi.

  • Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yapay zekâ bakanı Diella'nın hamile olduğunu duyurdu.
  • Diella'nın gelişmiş bir versiyonuna geçilecek ve 83 mini Diella oluşturulacak.
  • Mini Diella'lar her milletvekiline özel yapay zekâ destekli dijital asistanlar olacak ve meclis oturumlarını takip edip özetler sunacak.
  • Arnavutluk hükümeti Microsoft ile yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi üzerinde çalışıyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen uluslararası Global Dialogue forumunda ülkesinin yapay zekâ stratejisini anlattı. Rama, yolsuzlukla mücadeleden parlamentonun dijital dönüşümüne kadar uzanan yeni projeleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAPAY ZEKÂ BAKAN 'HAMİLE'

Rama, konuşmasının başında hükümetin geçen yıl devreye aldığı ve yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihaleleriyle ilgilenmesi için göreve getirdiği yapay zeka bakanı 'Diella'dan da bahsetti. Başbakan,"yapay zekâ" bakanın "hamile" olduğunu duyurdu. Rama, Diella'nın önümüzdeki dönemde gelişmiş bir versiyonuna geçileceğini belirterek, "Yakında 83 mini Diella dünyaya gelecek" ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

MİLLETVEKİLLERİNE HİZMET VERECEK

Rama'nın sözünü ettiği "mini Diella"ların, her milletvekiline özel olarak tasarlanmış yapay zekâ destekli dijital asistanlar olacağı öğrenildi. Bu asistanlar, meclis oturumlarını takip edecek, konuşmaları kaydedecek ve milletvekillerine anlık özetler sunacak.

"ANNELERİNİN BİLGELİĞİNİ TAŞIYACAK"

Espirili bir dille konuşan Rama, "Bir kahve içmeye çıktığınızda bile bu sistem size kimin ne söylediğini anlatabilecek" diyerek uygulamanın pratik yönünü vurguladı. Başbakan ayrıca, her dijital asistanın "anneleri Diella'nın bilgeliğini" taşıyacağını söyledi.

Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamileArnavutluk Başbakanı Edi Rama

YARGIDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Arnavutluk hükümetinin teknoloji yatırımlarına değinen Rama, Microsoft ile ortak yürütülen yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. "Yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi" olarak adlandırılan bu sistemin, yargı süreçlerinde veri analizini hızlandıracağı ve kamu denetimlerinde daha şeffaf bir işleyiş sağlayacağı ifade edildi. Rama, dijitalleşmenin karar süreçlerini kolaylaştıracağını ancak son sözün her zaman insanlarda olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

