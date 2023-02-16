Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ülkesi adına depremzedelere 20 milyon TL bağışladı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremin yaralarının sarılması için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına telefon ile katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi adına 20 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye, yardım için seferber oldu. Türkiye'yi yasa boğan afetlerin ardından, hem ülkemizden hem dünyanın dört bir yanından depremzedeler için yardımlar toplanıyor.

ORTAK YAYINLA DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TOPLANDI

Dün akşam düzenlenen ve 200'ü aşkın televizyonda ekranlara gelen ortak yayın ile depremde zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyası gerçekleştirildi.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI DA KAMPANYAYA KATILDI

"Türkiye Tek Yürek" isimli yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından da bağışlar geliyor. Bu gece yapılan kampanyaya yardım yapanlar arasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da vardı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama.

20 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına telefon ile bağlanarak ülkesi adına 1 milyon Euro (20 milyon TL) bağışladıklarını açıkladı.

PAZARTESİ GÜNÜ ULUSAL YAS İLAN ETTİLER

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.