Arjantin lideri Javier Milei, 'Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi' dediği Papa'ya sarıldı

İsrail'i ziyaretinde "Yahudi olabilirim" çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Baizlikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı.

PAPA'YA "ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ TEMSİLCİSİ" DEMİŞTİ

Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisini komünizm ile suçlamıştı. Milei, açıklamalarında "sosyal adaleti savunan embesil" ve "şeytanın yeryüzündeki temsilcisi" gibi ifadeler kullanmıştı.

Papa ise bu sözlere "Seçim kampanyasında bazı şeyler söylenir... ama bunlar geçici şeylerdir, biraz dikkat çekmek için kullanılan, ama sonra kendi kendine kaybolan şeyle" diyerek cevap vermişti.