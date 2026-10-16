Arjantin'de üniversite protestosunda polisle çatışma çıktı, 25 kişi gözaltına alındı

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(ANKARA) - Arjantin'de binlerce öğrenci, akademisyen ve üniversite çalışanı, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin Kongre tarafından kabul edilen kamu üniversiteleri finansman yasasını uygulamamasını protesto etmek için başkent Buenos Aires'te sokaklara çıktı. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 25 kişi gözaltına alındı.

Milei'nin 2023'te göreve gelmesinden bu yana yürüttüğü kemer sıkma politikalarının en önemli tartışma alanlarından biri kamu üniversiteleri oldu. Hükümet, yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla binlerce kamu çalışanını işten çıkardı, bazı bakanlıkları kapattı, sübvansiyonları azalttı ve kamu tarafından finanse edilen programlarda kesintiye gitti. Milei, enflasyon yaklaşık üç yılın ardından aylık yüzde 2 civarına gerilemesi nedeniyle ekonomi programının başarılı olduğunu savunuyor.

Ancak üniversite öğrencileri ve çalışanları, bütçe kesintileri ve maaşların enflasyon karşısında değer kaybetmesinin ücretsiz kamu yükseköğretiminin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor. Buenos Aires Üniversitesi'nde bazı öğrenciler protesto amacıyla fakülte binalarını geçici olarak işgal ederken, öğretim üyelerinin düşük ücretler nedeniyle özel üniversitelere geçtiğine dikkat çekiliyor.

KONGRE MILEI'N İ N VETOSUNU AŞM IŞTI

Kongre geçen yıl Milei'nin vetosunu aşarak kamu üniversitelerine ayrılan kaynakları artıran yasayı kabul etti. Hükümet ise Kongre'nin söz konusu harcamaların nasıl finanse edileceğini belirtmediğini savunarak yasayı uygulamayı reddetti.

Yasa, üniversite çalışanlarının maaşları ve öğrenci burslarında enflasyon nedeniyle oluşan kayıpların telafi edilmesini, üniversite bütçelerinin düzenli olarak güncellenmesini ve araştırma, hastane ve altyapı faaliyetlerine kaynak sağlanmasını öngörüyor. Federal bir yargıç, yasanın bazı hükümlerini uygulamaması nedeniyle hükümete günlük 100 bin peso para cezası vermeye başladı.

Bu gelişmenin ardından dün binlerce kişi Buenos Aires'te sokaklara çıkarak hükümetten yasayı uygulamasını istedi. Kent merkezinde uzun yürüyüş kortejleri oluşurken, göstericiler genel grev çağrısında da bulundu.

Başlangıçta barışçıl düzenlenen gösterilerde daha sonra polis ile protestocular arasında çatışma çıktı. Arjantin Kongresi önündeki olaylarda en az 25 kişi gözaltına alındı, güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA