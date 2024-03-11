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Arap Yarımadası El Kaidesi, liderleri Halid Batarfi'nin öldüğünü duyurdu, yeni lider Saad bin Atef el-Awlaki oldu

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Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP), lideri Halid Batarfi'nin öldüğünü duyurdu ve yerine Saad bin Atef el-Awlaki'nin göreve geldiğini açıkladı. Batarfi'nin ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi. Batarfi, 2020'de selefi Kasım el-Rimi'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından AQAP'ın lideri seçilmişti. Yeni lider el-Awlaki'nin en son 2023'te Yemen'in Abyan ve Şebva vilayetlerindeki Sünni aşiretleri direnmeye çağırdığı bir video yayınlanmıştı.

Arap Yarımadası El Kaidesi, lideri Halid Batarfi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

SITE Intelligence Group'a göre grup, Batarfi'nin ölümünden sonra yeni lider olarak Saad bin Atef el-Awlaki'nin devraldı.

Dünya çapındaki silahlı grup ağlarını izleyen bir istihbarat servisine göre, Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP), lideri Halid Batarfi'nin öldüğünü duyurdu ve halefini atadı.

SITE İstihbarat Grubu Pazar günü geç saatlerde AQAP tarafından yapılan bir açıklamanın Batarfi'nin ölümüyle ilgili bir neden vermediğini bildirdi. Saad bin Atef el-Awlaki'nin yeni lider olarak devralacağı belirtildi.

SITE, bir AQAP gazisinin yaklaşık 15 dakikalık bir videoda Batarfi hakkında söylediği alıntıda, "Tanrı, sabırla ödülünü ararken ve sağlam dururken, göç ederken, garnizonda yer alırken ve cihat ederken Tanrı onun ruhunu aldı" dedi.

Klipte Batarfi'nin beyaz bir cenaze kefenine sarılı olduğu ve siyah-beyaz El Kaide bayrağının olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan'da doğan ve 40'lı yaşlarında olduğuna inanılan Batarfi, selefi Kasım el-Rimi'nin o zamanki Başkan Donald Trump'ın terörle mücadele operasyonu olduğunu söylediği ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından 2020'nin başlarında AQAP'ın lideri seçildi. Yemen'de.

Batarfi, grubun 2015 yılında tutulduğu Yemen liman kenti Mukalla'yı ele geçirmesiyle serbest bırakılan 150 tutuklu AQAP üyesinden biriydi.

SITE, yeni lider el-Awlaki'nin en son Şubat 2023'te yayınlanan ve Yemen'in Abyan ve Şebva vilayetlerindeki Sünni aşiretleri "Birleşik Arap Emirlikleri ve ayrılıkçı Güney Geçiş Hareketi'nin tekliflerine direnmeye çağırdığı bir videoda yer aldığını" söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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