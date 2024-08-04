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Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti "Oyuna gelmeyin" diye uyardı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası İran, İsrail'i sorumlu tutarak savaş ilan etti. Bölgedeki gerilim tırmanırken Kuveyt gazetesi El Ceride'nin iddiasına göre, ABD'li yetkililer gizlice Ankara'dan İran'a giderek, "İsrail'e saldırıp Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. Ayrıca, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda İsrail'i savunacaklarını, ancak büyük bir savaş istemediklerini belirtti.

Ortadoğu'da savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen bir ABD heyeti ise perşembe günü gizlice Ankara üzerinden İran'a giderek İranlı yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, Ortadoğu'da gerilimi bir kez daha tırmandırdı. İran, saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'i vurmakla tehdit ederken İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onayladı. İran, İsrail'e savaş ilan etti. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte Kuveyt gazetesi El Ceride dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti 'Oyuna gelmeyin' diye uyardı

"NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI"

Kuveyt gazetesi El Ceride'de yer alan habere göre, bir ABD heyeti Perşembe özel uçakla gizlice Türkiye'den havalanıp İran'a gitti. Uçak Tahran yakınındaki Karan kentine indi ve orada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ABD'li yetkililer "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

İRAN'DAKİ MOSSAD AJANLARININ LİSTESİNİ VERDİLER

Görüşmede ABD heyeti "Haniye suikastından haberimiz yoktu" dedikten sonra iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi. Heyet İran'a "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.

Burada, Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu hatırlatıldı ve Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

El Ceride'nin haberindeki ayrıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacaklarını ancak büyük savaş istemedikleri ABD'liler tarafından İran heyetine iletildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsmail Haniye Ankara Kuveyt Tahran İsrail İran Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (20)

Abdulmenav Aydemir:

Ne oyunu filim çevıriyorlar anlaşarak olan Filistin halkına oluyor

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Tutankamon Hoca:

projenin eş başkanı proje icin calışır sırada lübnan ırak Türkiye var

yanıt97
yanıt16
A B:

Kavilli dövüş mü anlamak zor bir yandan leğen tutuyor bir yandan kan kusturuyor abd planları kendi başlarına dönmesi dileğiyle

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5
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Revolver:

Amerika ile İsraili ayrı ülkeler olarak düşünmeyin. Amerika da hakim mezhep evangelism dir. onlar yahudilikle hristiyanlığı ayrı din görmezler. o yüzden lütfen netanyahu ya şok gibi haberler yapıp komik duruma düşmeyin.onlardan gizli birşey yapmaz,birbirinden bağımsız hareket etmezler...

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4
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A.Kılıç:

Neto, bu saatten sonra tövbe o koltuktan inmeyecektir. Çünkü koltuğu kaybederse yargı süreci başlar.. Artık o ölene kadar veya etkisiz hale getirilinceye kadar İsrail’in başkanıdır. Koltuktan inmemek için tek koz da savaştır. Onun için bu savaş asla bitmeyecek…

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4
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Abdullah Atik:

İnsan oğlu bu dünyaya zulüm çekmeye gelmiş birileri egolarını tatmin etmek isterken olan sivil halka oluyor ailelerin yok oluşuna sebep oluyor insan gibi yaşamak varken fakat şunu herkes bilsinki birde bu oyuncuların hesapları sorulacak Allahın adeleti var …

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4
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Ejderha Dövmeli Herif:

Nezaman gelcek bu adalet. Tüm bebekler ölünce mi.

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murat özbaş:

Dunyadaki butun savaslarin yada operasyonlarin kararlari masa basinda veriliyor,Vuran ulkede vurulan ulkede herseyi onceden biliyor.Gazate ve tv de insanlar kandiriliyor beyinleri yikaniyor..Olan masum insanlara oluyor.hicbirsey yazildigi gibi degil.

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1gerceklerinsesi:

Bunlar hep olaya Rusya dahil olur korkusundan ;) işin ucu oraya dokunursa buhar eder bunları Putin reyiz hepsi biliyor

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müfeyir Kaplan:

bunlar Pilan kurup Türkiye yi parçalamak istiyorlar Persler tarih buyunca çok iyi rol uynamişlar

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