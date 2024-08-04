Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti 'Oyuna gelmeyin' diye uyardı

Ortadoğu'da savaş çanları bir kez daha çalmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen bir ABD heyeti ise perşembe günü gizlice Ankara üzerinden İran'a giderek İranlı yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, Ortadoğu'da gerilimi bir kez daha tırmandırdı. İran, saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'i vurmakla tehdit ederken İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onayladı. İran, İsrail'e savaş ilan etti. Yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte Kuveyt gazetesi El Ceride dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"NETANYAHU KONTROLDEN ÇIKTI"

Kuveyt gazetesi El Ceride'de yer alan habere göre, bir ABD heyeti Perşembe özel uçakla gizlice Türkiye'den havalanıp İran'a gitti. Uçak Tahran yakınındaki Karan kentine indi ve orada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ABD'li yetkililer "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

İRAN'DAKİ MOSSAD AJANLARININ LİSTESİNİ VERDİLER

Görüşmede ABD heyeti "Haniye suikastından haberimiz yoktu" dedikten sonra iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi. Heyet İran'a "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.

Burada, Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu hatırlatıldı ve Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

El Ceride'nin haberindeki ayrıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacaklarını ancak büyük savaş istemedikleri ABD'liler tarafından İran heyetine iletildi.