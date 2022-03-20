Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı - Haberler

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Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Brezilya'nın Planaltina kentinde yaşayan dövüş antrenörü Eduardo Alves, uzun süredir ortalıkta olmayan karısını aramaya çıktığında park halindeki arabasının sallandığını fark etti. Arabanın yanına yaklaşan Alves, karısıyla evsiz bir adamı cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Alves'in dövdüğü adam, hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

ARABASINI SALLANIRKEN GÖRDÜ

Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu. Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti. Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünmen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

"BANA BİR MESAJ GELDİ"

Üzerini giydikten sonra arabadan inen ve kocasını durdurmaya çalışan kadın, evsiz adamın hastanelik olmasına engel olamadı. Federal Bölge Sivil Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının yakın bir arkadaşına "Evsiz adama yardım etmem konusunda bana bir mesaj geldi, bu yüzden yaptım" dediği iddia edildi.

Arabasının sallandığını fark eden adam, karısıyla evsiz erkeği cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Otomobil, Evlilik, Araba, Cinsellik, Dünya, Güncel, Haberler

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