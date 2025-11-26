Haberler

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Borgo Virgilio kasabasında yaşayan 56 yaşındaki bir adamın, üç yıl önce ölen annesinin kılığına girerek emekli maaşını almaya devam etmesi ülkede şok etkisi yarattı. Görevlilerin şüphelenmesiyle başlatılan soruşturmada, yaşlı kadının cesedinin evde saklandığı tespit edildi.

  • 56 yaşındaki bir erkek, 2022'de ölen annesinin ölümünü saklayarak emekli maaşını almaya devam etti.
  • Adam, annesinin kimliğini yenilemek için peruk, makyaj ve kadın kıyafetleriyle onun kılığına girdi.
  • Polis, annesinin cesedini evin çamaşır odasında gizlenmiş halde buldu.

İtalya'nın Mantua kenti yakınlarındaki Borgo Virgilio'da yaşayan 56 yaşındaki bir erkek, 2022'de ölen annesinin ölümünü yetkililerden saklayarak emekli maaşını almaya devam ettiği şüphesiyle soruşturma altında. İddiaya göre şüpheli, bu durumu sürdürebilmek için annesinin kimliğini yenileme aşamasında bile onun yerine geçmeye çalıştı.

ANNESİNİN KILIĞINA GİRDİ

Kimlik yenileme işlemleri için belediye binasına giden adamın, annesinin saç modeline benzeyen bir peruk taktığı; makyaj, takı ve yaşlı bir kadını hatırlatan kıyafetlerle görünümünü değiştirdiği belirtildi.

Annesinin kılığına girip 3 yıl boyunca emekli maaşını aldı

DAVRANIŞLARI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Yaşlı bir kadın yürüyüşü taklit eden adam, davranışlarıyla görevlilerin dikkatini çekti. Belediye personeli, yüz hatlarının yaşlı bir kadına uymadığını ve boynunun "fazla kalın" olduğunu fark ederek durumu yöneticilerine bildirdi. Çalışanların uyarısı üzerine şahsın getirdiği fotoğraf ile arşivdeki kimlik görüntüleri karşılaştırıldı ve polis devreye girdi.

CESET ÇAMAŞIR ODASINDAN ÇIKTI

Adamın evinde arama yapan polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedenini çamaşır odasında gizlenmiş vaziyette buldu. Böylece dolandırıcılık iddiasının temelini oluşturan korkunç gerçek ortaya çıktı.

"KADIN SESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU"

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, adamın belediye binasına "ruj, oje, eski tarz küpeler ve koyu renk bir perukla süzülerek girdiğini" söyledi. Aporti, adamın kadın sesi çıkarmaya çalıştığını ancak zaman zaman sesinin erkek tonuna kaydığını da aktardı.

Annesinin kılığına girip 3 yıl boyunca emekli maaşını aldı

YILDA 53 BİN EURO GELİR ELDE EDİYORDU

İtalyan basınındaki bilgilere göre adam, işsiz bir hemşireydi. Annesinin maaşı ve aileye ait üç mülkten gelen gelirle yılda yaklaşık 53 bin Euro kazanç sağladığı ifade ediliyor.

İLK VAKA DEĞİL

İtalya daha önce de benzer vakalarla gündeme gelmişti. 2023'te Verona'da bir kişi annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayarak maaşını çekmeyi sürdürmüş, aynı yıl Puglia'da başka bir adamın babasının cesedini 10 yıl boyunca gizlediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evindeki yangında mahsur kalan sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık personeli, evinde feci şekilde can verdi
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat

Korkunç kazada ölümden dönmüştü: 9 yıl sonra rekor tazminat
TBMM'de Fatih Altaylı protestosu! Elindeki kağıtları fırlattı

TBMM'de damga vuran protesto! Elindekileri böyle fırlattı
Evindeki yangında mahsur kalan sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık personeli, evinde feci şekilde can verdi
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Ernest Muçi, Türkiye'de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı

Bu söylediğini Beşiktaşlılar duymasın
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Ailesini katledip canına kıydı
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi

Mahkemede kan donduran sözler: Ecellerine susamışlar
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.