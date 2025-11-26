3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

İtalya'nın Mantua kenti yakınlarındaki Borgo Virgilio'da yaşayan 56 yaşındaki bir erkek, 2022'de ölen annesinin ölümünü yetkililerden saklayarak emekli maaşını almaya devam ettiği şüphesiyle soruşturma altında. İddiaya göre şüpheli, bu durumu sürdürebilmek için annesinin kimliğini yenileme aşamasında bile onun yerine geçmeye çalıştı.

ANNESİNİN KILIĞINA GİRDİ

Kimlik yenileme işlemleri için belediye binasına giden adamın, annesinin saç modeline benzeyen bir peruk taktığı; makyaj, takı ve yaşlı bir kadını hatırlatan kıyafetlerle görünümünü değiştirdiği belirtildi.

DAVRANIŞLARI DİKKATLERİ ÇEKTİ

Yaşlı bir kadın yürüyüşü taklit eden adam, davranışlarıyla görevlilerin dikkatini çekti. Belediye personeli, yüz hatlarının yaşlı bir kadına uymadığını ve boynunun "fazla kalın" olduğunu fark ederek durumu yöneticilerine bildirdi. Çalışanların uyarısı üzerine şahsın getirdiği fotoğraf ile arşivdeki kimlik görüntüleri karşılaştırıldı ve polis devreye girdi.

CESET ÇAMAŞIR ODASINDAN ÇIKTI

Adamın evinde arama yapan polis ekipleri, yaşlı kadının cansız bedenini çamaşır odasında gizlenmiş vaziyette buldu. Böylece dolandırıcılık iddiasının temelini oluşturan korkunç gerçek ortaya çıktı.

"KADIN SESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORDU"

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, adamın belediye binasına "ruj, oje, eski tarz küpeler ve koyu renk bir perukla süzülerek girdiğini" söyledi. Aporti, adamın kadın sesi çıkarmaya çalıştığını ancak zaman zaman sesinin erkek tonuna kaydığını da aktardı.

YILDA 53 BİN EURO GELİR ELDE EDİYORDU

İtalyan basınındaki bilgilere göre adam, işsiz bir hemşireydi. Annesinin maaşı ve aileye ait üç mülkten gelen gelirle yılda yaklaşık 53 bin Euro kazanç sağladığı ifade ediliyor.

İLK VAKA DEĞİL

İtalya daha önce de benzer vakalarla gündeme gelmişti. 2023'te Verona'da bir kişi annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde saklayarak maaşını çekmeyi sürdürmüş, aynı yıl Puglia'da başka bir adamın babasının cesedini 10 yıl boyunca gizlediği ortaya çıkmıştı.