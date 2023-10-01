Ankara'daki saldırı girişiminde teröristin kendini patlattığı an kamerada

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin, kendini patlattığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Saldırı girişiminde araçtan inen teröristin önce uzun namlulu silahla ateş ederek kapıya yanaştığı ve daha sonra kendini patlattığı görülüyor.

Ankara'da sabah saatlerinde bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'na hafif ticari araçla gelen 2 terörist, kapıda bekleyen güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, teröristlerden biri kapıya yanaşarak üzerindeki bombayı patlattı. Diğeri ise ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

KAPIYA YANAŞIP ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Olay anının görüntülerinde bakanlık önünde araçtan inen teröristlerin uzun namlulu silahlarla güvenlik güçlerine ateş ettiği ve kapıya yanaşan teröristin üzerindeki bombayı patlattığı görülüyor.

2 EMNİYET MENSUBU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Saldırı girişimiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisi hale getirilince kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA SOKAKLARINDA ALARM DURUMU

Olay sonrası Ankara sokaklarında alarm durumuna geçildi. Çevredeki şüpheli paketlerin kontrollü şekilde patlatılacağını duyuran Ankara Emniyet Müdürlüğü, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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