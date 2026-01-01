Amsterdam'daki tarihi Vondelkerk kilisesi yılbaşı yangınında yıkıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan tarihi Vondelkerk kilisesi, yeni yılın ilk saatlerinde çıkan büyük bir yangın sonucu neredeyse tamamen yıkıldı.

Yangın, Amsterdam'ın merkezindeki Vondelpark'ın hemen yanında bulunan tarihi kilisenin kulesinde, saat 00:45 sıralarında başladı.

Kısa sürede yayılan yangında kulenin bir kısmı ve çatısı çöktü.

Amsterdam - Amstelland Güvenlik Bölgesi sözcüsü, tarihi kilisenin artık kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Kilisenin tamamı çökebilir" dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildiriliyor.

Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hollanda medyasına konuşan bazı mahalle sakinleri, kilise kulesine havai fişek isabet etmiş olabileceğini öne sürerken, itfaiye yetkilileri, henüz bu iddiayı doğrulayacak bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Giderek büyüyen yangına itfaiyenin müdahalesi yetersiz kalınca, Hollanda Kraliyet Donanması'ndan yardım istendi.

Rüzgârın etkisiyle yanan parçaların çevreye savrulması nedeniyle Vondelkerk kilisesinin yakınındaki çok sayıda ev, önlem amacıyla boşaltıldı.

Semt sakinleri, geçici olarak yakındaki bir yoga stüdyosunda yerleştiridi.

Yangın söndürme çalışmaları tamamlanmadan semt sakinlerinin evlerine dönmesine izin verilmiyor.

Öğle saatlerinde hala devam eden yangın nedeniyle kilisenin dış duvarlarının ayakta kaldığı ve çökme riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

Ulusal anıt statüsündeydi

Hollanda'da her yıl başı akşamı havai fişek atmak bir gelenek.

31 Aralık akşamından itibaren, yeni yıl sabahına kadar ülkenin hemen her köşesinde havai fişeklerle kutlam yapılıyor.

Hollanda polisine göre, bu yıl rekor seviyede havai fişek atıldı. Havai fişek kazaları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı.

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve kilisenin büyük bir alanda kurulu olmasının, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirtiyor.

Geçmişi 19. yüzyıla dayanan kilise, 1872 yılında Rijksmuseum ve Amsterdam Merkez İstasyonu'nun tasarımcısı olarak da bilinen mimar Pierre Cuypers tarafından hayata geçirildi.

Yaşamı boyunca onlarca kilise tasarlayan mimar Cuypers, adını Hollandalı şair Joost van Vondel'den alan Vondelkerk'i, "en güzel yapıtı olarak" tanımlıyordu.

Vondelkerk, 1977 yılına kadar Katolik kilisesi olarak kullanıldı.

Daha sonra "ulusal anıt" statüsü kazanan yapı, günümüzde özel etkinliklere ev sahipliği yapıyordu.

Liberty Church adlı cemaat de her Pazar günü Vondelkerk'te ayinler düzenliyordu.